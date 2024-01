È stato un fine settimana, quello appena trascorso, all’insegna del maltempo in quasi tutto l’Agrigentino. Il primo vero assaggio dell’inverno che ha portato venti forti, piogge e freddo a fare da padroni. Ad Agrigento numerosi alberi e rami ma anche pali dell’illuminazione pubblica, cartelloni e pannelli pubblicitari sono caduti, a causa dei venti. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Decine e decine gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, in alcuni casi collaborati da carabinieri, polizia di Stato e polizia Municipale.

A Licata a causa del forte vento è crollato un albero in Via Architetto, fortunatamente non si registrano feriti e sul posto per mettere in sicurezza l’area stanno operando i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della locale compagnia. Un grosso pino è ceduto a Sciacca in via Agatocle.

Nell’area di Porta di Ponte un’anziana è caduta a causa della pioggia e degli escrementi degli uccelli che hanno trasformato la pavimentazione in una fanghiglia scivolosa. La donna ha riportato dei traumi sparsi sul corpo ed è stata portata all’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i medici l’hanno sottoposta alle cure del caso. Il maltempo non molla la Sicilia e la provincia di Agrigento. La protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di allerta gialla dalle 16 di domenica pomeriggio fino a tutta la giornata di oggi.

Si prevede, in particolare, il persistere di venti forti dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca. Rischio anche di mareggiate lungo le coste dell’Agrigentino.