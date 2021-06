Rimangono regolari i turni per la raccolta rifiuti ad Agrigento anche per domani 2 giugno, festa della Repubblica.

Il raggruppamento temporaneo di imprese Iseda, Sea e Seap ha infatti reso noto che la raccolta rifiuti verrà operata secondo il calendario che prevede l’umido , carta e cartone.

Il servizio di raccolta differenziata ad Agrigento sarà operato seguendo i turni regolari in modo da non creare disagi per accumuli di rifiuti ai cittadini e alle utenze commerciali.