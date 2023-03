Agrigento, quattro feriti in due incidenti stradali

Quattro feriti in due incidenti stradali che si sono verificati in territorio di Agrigento. Il primo sinistro, lungo la strada statale per Naro, a poche centinaia di metri dal villaggio La Loggia, e si è trattato di un tamponamento a catena. Coinvolti un camion e due autovetture: una Fiat Punto e una Ford. Due i feriti, la donna alla guida della Punto e il passeggero del mezzo pesante. Entrambi trasportati con le ambulanze del 118 al pronto soccorso del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio”. Hanno riportato vari traumi, ma per loro fortuna, giudicati non gravi. Sul posto per i rilievi hanno operato gli agenti della polizia Municipale.

E due donne sono rimaste ferite in uno scontro avvenuto alla rotatoria di Porta Aurea, sotto la collina della Valle dei Templi. Ad impattare sono state una Peugeot e una Fiat 500. Le ferite in ambulanza sono state portate all’ospedale di contrada “Consolida”, dove i medici in servizio avrebbero diagnosticato loro contusioni e lesioni sparsi. Non versano in gravi condizioni. I vigili urbani, intervenuti sul posto, si sono occupati dei rilievi per stabilire la dinamica dell’accaduto e le responsabilità.