Agrigento, qualcosa si muove: una lapazza è stata rimossa

Numerose testimonianze della copiosa presenza di lapazze per tutta la città, ma qualcosa si è mossa. Finalmente arriva la pavimentazione

È successo questa mattina in via Pirandello, una lapazza è stata rimossa per permettere la pavimentazione del manto stradale. Anche se rimangono ancora numerose in città queste costruzioni, già la rimozione di una di esse rappresenta un primo traguardo.

In alcuni casi è successo che la lapazza fosse rimasta così a lungo che alcuni cittadini l’hanno trasformata in una fioriera. Ci si augura che ciò non accada nuovamente e che le altre costruzioni vengano rimosse nel più breve tempo possibile.