La Moncada rinforza il roster inserendo Riccardo Rizzo. Il giovane talento agrigentino, classe 2007, con i suoi 200 cm di altezza, diventa il dodicesimo elemento della squadra allestita da coach Daniele Quilici e dal DS Cristian Mayer.

La scorsa stagione, Riccardo ha lasciato Agrigento per giocare in Serie B nazionale e con l’Under 17 della RaggiSolari Academy Faenza, totalizzando 57 punti. In precedenza, aveva militato nei settori giovanili della RealBasket Agrigento. Dopo l’esperienza in Emilia, Rizzo ha deciso di tornare a giocare al PalaMoncada, per rinforzare il roster della sua città e continuare la sua crescita cestistica in un campionato importante come la Serie B nazionale.

È evidente che Agrigento punti sulla linea verde per mantenere la categoria e pianificare al meglio il futuro. Una squadra giovane, con l’ambizione di sorprendere. Il campionato inizierà il 29 settembre e, a sorpresa, Agrigento è inserita tra le favorite del girone A. Secondo il ranking di Mondo a Spicchi, per il primo dei due gironi di Serie B, si prevede un testa a testa tra Mestre e Agrigento, che lotteranno per il primato del girone e per ottenere il vantaggio del fattore campo nei playoff. A seguire, Omegna, Rucker, Casale e Treviglio, tutte in corsa per la qualificazione diretta ai playoff.

Nella bagarre per la zona play-in troviamo molte squadre ambiziose e interessanti, come Faenza, che scende di qualche posizione nel ranking dopo aver perso Tomasini. Possibili outsider della stagione potrebbero essere Vicenza e Ragusa. In zona playout si trovano le due squadre di Imola, Piacenza e Fidenza. Al momento, fanalino di coda del ranking è la neopromossa Saronno.

Nel girone A, oltre ad Agrigento, figurano anche Orlandina Capo d’Orlando, Logiman Pall. Crema, Rimadesio Desio, Blacks Faenza, Fulgor Fidenza, Fiorenzuola Bees, Andrea Costa Imola, Neupharma Virtus Imola, SAE Scientifica Legnano, Luxarm Lumezzane, Gemini Mestre, Novipiù Monferrato Basket, Paffoni Fulgor Basket Omegna, Bakery Basket Piacenza, Virtus Ragusa, Rucker San Vendemiano, AZ Pneumatica Robur Saronno, Treviglio Brianza Basket e Pallacanestro Vicenza 2012.

Nella foto Giorni di preparazione per i ragazzi, con Gianluca e Mauro a metterli a lavoro in spiaggia