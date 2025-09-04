Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e l’assessore alla Sanità, Verde Pubblico e Decoro Urbano, Alessandro Sollano, hanno reso nota la cittadinanza che le operazioni di derattizzazione, avviate lo scorso gennaio, continuano regolarmente su tutto il territorio comunale.

Gli interventi, coordinati dalla ditta incaricata e dal personale comunale, hanno interessato in maniera capillare l’intera città, con particolare attenzione ai periodi di massima riproduzione dei roditori, per contenere efficacemente la loro proliferazione.

Sono stati inoltre installati appositi erogatori di esche contenenti veleno, a tutela della salute pubblica e per garantire la sicurezza dei cittadini.

L’amministrazione comunale conferma che il programma di disinfestazione e derattizzazione proseguirà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di assicurare un ambiente più pulito, sicuro e decoroso per tutti gli abitanti di Agrigento.

