Agrigento è pronta ad accogliere la Fiamma Olimpica e Paralimpica di Milano – Cortina 2026. Martedì 16 dicembre tappa nella città Capitale italiana della Cultura 2025, dalla Valle dei Templi a piazza Vittorio Emanuele, dove sarà allestito il Villaggio Olimpico. Sono una quarantina i tedofori che infiammeranno il percorso. Dalle ore 16:30 in piazza Vittorio Emanuele si svolgerà “City Celebration”, un evento celebrativo e occasione di intrattenimento per cittadini e visitatori.

In scaletta, in particolare, una performance di Gaetano Aronica, vocale e sonora, “Come in questa fiamma, quando vivi splendi”, scritta da Giovanni Volpe, e con la partecipazione dei performer dei Laboratori del Palacongressi di Agrigento, Rosi Mandracchia, Alfonso Guadagnino, Tommaso Mula e Frou Nobile, e l’aiuto regia di Chiara Gervasi. Si tratta di una rievocazione storica e musicale che trae spunto dai maggiori autori agrigentini del passato riguardo lo sport.

“La nostra città si prepara ad accogliere, con grande emozione, la Fiamma Olimpica, simbolo che testimonia come la pace, lo sport e l’impegno siano capisaldi dell’unione e dello spirito di aggregazione – afferma il sindaco Francesco Miccichè -. Grazie al Comitato olimpico, alle istituzioni e a tutti coloro che stanno dando il massimo per la riuscita di questo straordinario evento. Grazie per aver scelto la città di Agrigento, Capitale italiana della Cultura 2025”.

“E’ per me, e per tutti noi, motivo di profondo orgoglio vedere la Fiamma Olimpica brillare nelle strade di Agrigento -aggiunge l’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi, Carmelo Cantone -. E’ un onore che ci riempie di gioia e che ci ricorda come anche una città apparentemente piccola, ma con una grande storia come la nostra, sia parte di un sogno molto più grande: un sogno che parla al mondo intero”.

Il percorso interessato alla manifestazione riguarderà le seguenti vie: Tempio della Concordia (partenza) – Via Panoramica dei Templi – Bivio Bonamorone – via Passeggiata Archeologica – Bivio Promenade – Via Petrarca – Via A. Manzoni – Via Esseneto – Trivio Via Esseneto/Callicratite/Dinoloco – Via Callicratide – Via Dante – Via Aviere Volpe – Via Giovanni Finazzi Agrò – Via Garibaldi – Via P. Nenni – Via Empedocle – Piazza Sinatra – Piazza Pirandello – Via Atenea – Piazza A.Moro – Piazza Vittorio Emanuele.

