In contemporanea nazionale, anche il Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, guidato dal Colonnello Nicola De Tullio, ha presentato il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri – Edizione 2026, alla presenza del Vicecomandante Vincenzo Bulla.

Giunto alla sua 93ª edizione, il Calendario si conferma uno dei prodotti editoriali più amati e collezionati: oltre 1.200.000 copie stampate, tradotte in otto lingue – inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, giapponese, cinese e arabo – e disponibili anche in versioni sarda e friulana.

Diffuso in scuole, uffici e famiglie, il Calendario è da sempre un simbolo di identità e memoria collettiva, capace di unire generazioni diverse e di rinnovare, anno dopo anno, il legame profondo tra l’Arma e il Paese.

L’edizione 2026, dal titolo “Eroi quotidiani”, è un omaggio alle donne e agli uomini dell’Arma che ogni giorno operano silenziosamente al servizio dell’Italia, nelle città e nei piccoli comuni, in patria e all’estero. Attraverso un linguaggio che unisce arte e letteratura, il Calendario racconta il volto umano dei Carabinieri, la loro dedizione e la vicinanza alle comunità.

Le tavole d’arte, firmate da René (Luigi Valeno), maestro della nuova Pop Art italiana, restituiscono con colori vivaci e segni luminosi i Carabinieri immersi nella vita quotidiana del Paese: tra la gente, nei centri urbani, nei paesaggi naturali e nei luoghi simbolo della cultura italiana. Le opere trasformano il linguaggio pop in un omaggio alla normalità eroica dei militari dell’Arma, celebrandone professionalità, empatia e spirito di servizio.

I testi, affidati ancora una volta alla penna di Maurizio De Giovanni, compongono un racconto unitario: la lettera di un giovane Carabiniere ai genitori, in cui il protagonista spiega le ragioni della sua scelta e narra episodi di generosità, altruismo e dedizione che rappresentano l’essenza stessa della missione dell’Arma.

Nel suo intervento, il Colonnello Nicola De Tullio ha sottolineato:

“Quest’anno la tradizione della presentazione del Calendario dell’Arma giunge alla novantatreesima edizione di un’opera che è ormai parte della vita degli italiani. È presente nelle case, negli uffici e negli esercizi pubblici, perché racconta la nostra storia, le nostre attività e le nostre tradizioni. L’edizione 2026 si arricchisce delle tavole grafiche dell’artista della pop art italiana René, alias Luigi Valeno, ed è accompagnata dai racconti di Maurizio De Giovanni, che attraverso lo sguardo di un giovane allievo carabiniere racconta la quotidianità del nostro servizio, dalle operazioni di salvataggio all’aiuto a chi è in difficoltà, fino agli interventi più complessi. È il racconto della vita di ogni giorno del Carabiniere.”

Un’iniziativa che, anche ad Agrigento, rinnova il messaggio di fiducia, umanità e dedizione che da sempre accompagna la storia dell’Arma dei Carabinieri.

