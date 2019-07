Agrigento, Ponte Morandi: i lavori slittano ad autunno

Agrigento, Ponte Morandi: in arrivo impalcatura ma lavori al via in autunno

Ad oltre due anni dalla chiusura del Viadotto Akragas, importante infrastruttura che collega Agrigento con Porto Empedocle (e non soltanto), c’è poca chiarezza circa i lavori di manutenzione che dovranno essere effettuati e che ancora oggi non sono mai cominciati.

Il caso è stato nuovamente sollevato nei scorsi giorni dall’associazione ambientalista Mareamico che – sui social network – chiedeva quale fosse il destino del Ponte. Dopo diversi annunci, progetti e intenzioni più o meno concrete di salvare il salvabile l’Anas è pronta a far partire i lavori nel primo tratto (quello aperto) dell’infrastruttura.

Entro pochi giorni appariranno i ponteggi metallici che saranno posti sotto il Ponte per poter cominciare i lavori che, è bene dirlo, entreranno a pieno regime soltanto il prossimo autunno. Ancora incerto il destino della seconda parte del Ponte Morandi, quella ancora oggi chiuso al traffico.