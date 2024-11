Agrigento piazza il colpo: biennale per Romeo

La Fortitudo Moncada Agrigento scuote il mercato con un’operazione che alza l’asticella delle ambizioni. La conferma arriva direttamente dal presidente Gabriele Moncada: Gabriele Romeo, esterno di talento con un passato tra Trapani e Latina, ha firmato un contratto biennale con la società agrigentina.

L’accordo porta in Sicilia un giocatore esperto e versatile, capace di garantire solidità ed energia nel parco esterni. Romeo, già noto per le sue qualità tecniche e la visione di gioco, rappresenta un rinforzo chiave per affrontare le sfide della Serie B con maggiore competitività.

La scelta di puntare su un contratto biennale dimostra la volontà della Moncada di costruire una base solida per il futuro, affidandosi a profili di livello che possano integrarsi con il progetto tecnico della squadra.

Stando a indiscrezioni raccolte dal nostro staff, l’arrivo di Romeo non è solo un investimento sul campo, ma un segnale per la piazza e per gli avversari: Agrigento non vuole più essere solo una comparsa, ma un protagonista del campionato.

Con questa mossa, la Moncada rafforza il suo impegno verso un progetto ambizioso che punta a un ritorno ai vertici. I tifosi possono già pregustare lo spettacolo che Romeo e i suoi compagni offriranno al PalaMoncada.

#SerieB #Mercato #Nazionale

