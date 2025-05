Agrigento perde una delle sue voci più garbate e colte: si è spenta Rosanna Gareffa, insegnante stimata, donna di grande sensibilità e punto di riferimento per intere generazioni di studenti. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione in città, dove la professoressa era molto conosciuta e apprezzata non solo per la sua carriera nel mondo della scuola, ma anche per il suo impegno culturale, sportivo e umano.

A piangerla sono il marito Enzo Penna, noto commercialista e dirigente della Fortitudo Agrigento, e i figli Marco e Sergio, stretti in queste ore dall’affetto di amici, colleghi e cittadini che l’hanno conosciuta e amata.

I funerali si terranno domani pomeriggio, 22 maggio, alle ore 16:00, presso la chiesa del Villaggio Peruzzo.

Il direttore Domenico Vecchio e tutta la redazione di AgrigentoOggi si uniscono al dolore della famiglia, esprimendo profondo cordoglio per la scomparsa di una donna che ha saputo trasmettere con eleganza e discrezione valori autentici, lasciando un segno indelebile in chi ha avuto la fortuna di incontrarla. Alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze.

