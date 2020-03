Agrigento piange la scomparsa di Alfonsa Caruana, ex gloria del basket femminile degli anni ’70

Apprendiamo con profondo dolore della scomparsa di una ex gloria del basket agrigentino, Alfonsa Caruana. Classe 48′ che ci ha lasciati prematuramente la scorsa domenica.

Moglie, dell’ex allenatore di basket Totò Anzalone, fu un baluardo dell’ASCI e della Polisportiva Agrigento ai tempi della Serie B di Basket femminile.

Diplomata all’istituto magistrale di Agrigento e poi all’ISEEF, si mostra sin dalla tenera età incline allo sport. Bravissima nella disciplina del lancio del disco, ottiene buoni piazzamenti nei campionati studenteschi.

Atleta schiva, dal carattere estroso e aggressivo, si conquistò nel 1965 il posto di titolare della squadra di basket agrigentina ASCI, ruolo ottenuto grazie a severi allenamenti e notevoli sacrifici.

“Terzino di ferro e spauracchio delle attaccanti avversarie, da lei dipendeva il rendimento di tutta la squadra” scrisse così la stampa sportiva dell’epoca.

Cestista del basket femminile, fu notata da Lollò Presti quando dopo una finale regionale juniores giocata contro il Palermo fu giudicata eccellente nelle prestazioni di gioco, innalzandosi a pilastro difensivo dell’ASCI. Per poi passare subito dopo nella Polisportiva Agrigento, guidata da Totò Anzalone, divenuto successivamente suo marito.

L’amore per lo sport porta Alfonsa a diventare insegnante di educazione fisica. Insegna in diversi istituti, ma è presso la scuola media Garibaldi, che Alfonsa trascorre i suoi anni più belli ottenendo la stima dei colleghi e l’affetto dei suoi alunni.

Il ruolo di insegnante le consentì di diffondere la passione per lo sport anche al di fuori degli ambienti sportivi. Condivideva con i tanti che la conobbero la passione per le discipline atletiche e in particolare per la pallacanestro. Diceva spesso – che se fosse divenuta dirigente di una società sportiva – “avrebbe incentivato lo sport femminile e rafforzato l’allenamento sportivo”.

Per la pallacanestro degli anni ’70 Alfonsa era considerata un abile difensore, capace di lanciare tiri da notevole distanza, e di avere un’ottima visione di gioco oltrechè di compiere passaggi lunghi e dotati.

“Palleggia bene con entrambe le mani, anche se non possiede una grande entrata a canestro” – disse di lei l’allenatore Anzalone, suo marito.

Alfonsa era una persona riservata, allegra e molto generosa. Ribelle sul campo di gioco, amica, moglie, madre affabile e nonna affettuosa in vita, lascia un grande vuoto nel cuori dei tanti che l’hanno amata ed apprezzata.