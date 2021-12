Agrigento piange la morte del giovane studente Erasmus morto a Lisbona

Lisbona: giovane di Agrigento muore in esplosione per fuga di gas Milano – Agrigento piange la morte di Dario Di Nolfo, studente di 27 anni agrigentino morto a Lisbona nel giorno dell’Immacolata, per le ferite riportate in un incendio nella sua abitazione. Secondo la prima ricostruzione, l’incendio è divampato a seguito di un’esplosione per una fuga di gas. Di Nolfo si trovava in Portogallo nell’ambito del programma Erasmus. Il giovane, laureato in economia, era figlio di un impresario del settore delle pompe funebri e seguiva un master a Londra e si trovava in Portogallo per seguire il programma Erasmus.

Sgomento ad Agrigento per la morte di Dario Di Nolfo. “A nome mio e dell’intera giunta mi associo al dolore della famiglia dell’amico Roberto Di Nolfo per la morte del giovane figlio Dario”, scrive su Facebook il sindaco di Agrigento Francesco Micciche’. “L’Akragas Calcio, i dirigenti, i tecnici, i giocatori e tutti i collaboratori partecipano al dolore per la tragica scomparsa in Portogallo del giovane agrigentino Dario Di Nolfo, figlio di Roberto tifosissimo dell’Akragas e da sempre vicino alla Società biancazzurra. L’Akragas – dice la società sulla propria pagina Facebook – esprime la propria vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia Di Nolfo. Abbiamo appreso la notizia della precoce scomparsa di un componente del nostro gruppo”. Piange anche il gruppo folk “Val d’Akragas”: “Abbiamo appreso la notizia della precoce scomparsa di un componente del nostro gruppo. Lo ricordiamo sempre sorridente, educato, sensibile, ironico, affettuoso, ambizioso e amante del nostro folklore. Siamo addolorati e sconvolti per l’accaduto. Siamo vicini alla famiglia e ci associamo al loro immenso dolore. Ciao Dario, resterai sempre parte della nostra grande famiglia e nei cuori di ognuno di noi”. La solidarietà alla famiglia Di Nolfo arriva anche dal presidente del Consiglio comunale di Agrigento, Giovanni Civiltà che insieme all’intero Consiglio comunale “si unisce al dolore che ha colpito la famiglia Di Nolfo, per la tragica e prematura scomparsa del figlio Dario. “Con lui, ragazzo brillante, allegro, sincero e amante della vita, va via un giovane innamorato della sua terra”.