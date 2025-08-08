Agrigento piange il colonnello Giuseppe Di Giovanni, figura di cultura e memoria storica

AGRIGENTO – Si è spento, circondato dall’affetto dei suoi cari, il colonnello Giuseppe Di Giovanni, uomo di grande cultura e memoria storica della città. Con la sua scomparsa, Agrigento perde una figura autorevole che ha contribuito in modo significativo alla valorizzazione dell’identità locale attraverso studi, pubblicazioni e l’impegno civico.

Di Giovanni si è riunito alla moglie Rosetta e al figlio Gaetano, tragicamente scomparso a soli 27 anni a causa di un grave incidente stradale. A darne il triste annuncio le figlie Rossana, con Totò Salvago, e Patrizia, presidente dell’Inner Wheel di Agrigento, con Franco Vitellaro; i nipoti Pietro – consigliere comunale – con la moglie Roberta, i nipotini Luca, Gaetano, Antonio, Giovanna e la piccola Giulia.

I funerali si terranno lunedì alle ore 16 presso la chiesa di San Giacomo, ad Agrigento.

Anche l’Inner Wheel Club di Agrigento si stringe attorno alla presidente Patrizia Di Giovanni Vitellaro

Le socie dell’Inner Wheel Club di Agrigento partecipano con profonda commozione al dolore della loro presidente, Patrizia Di Giovanni Vitellaro, per la perdita del caro padre, il colonnello Giuseppe Di Giovanni.

