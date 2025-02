Rischio Chiusura Totale per Via Acrone: Cedimento Strutturale e Controlli in Corso

Protezione civile comunale, vigili del fuoco e polizia locale hanno chiuso temporaneamente via Acrone questa mattina, a seguito di un sopralluogo durante il quale è stato accertato un nuovo cedimento della strada e del marciapiede. Lo smottamento avrebbe causato danni anche all’immobile che ospita la Sala Bingo e si teme per altri immobili vicini. Successivamente, la strada è stata riaperta, ma già nelle prossime ore potrebbe scattare un nuovo stop alla circolazione per permettere ai tecnici di effettuare ulteriori accertamenti e stabilire le modalità di intervento per la messa in sicurezza dell’area. La chiusura di questa strada, fondamentale per la viabilità e nelle vicinanze di scuole, della stazione ferroviaria, un parcheggio pubblico, un albergo e di altre strutture importanti, rappresenterebbe un disagio significativo per la città. Si ipotizza che il cedimento possa essere stato causato da perdite idriche nelle tubature della rete comunale.

