Agrigento si prepara a diventare, ancora una volta, capitale del ciclismo siciliano. Domenica la città ospiterà l’edizione 2025 dell’“Oscar del Ciclismo”, l’appuntamento che celebra i protagonisti di una stagione ricca di successi, sacrifici e traguardi importanti.

L’evento andrà in scena a partire dalle 15.30 sul palco del Teatro Luigi Pirandello, dove sfileranno i campioni che hanno segnato l’annata sportiva appena conclusa, insieme a due nomi di assoluto rilievo del ciclismo italiano e internazionale.

Tra gli ospiti più attesi Damiano Caruso, che a 38 anni ha scelto di continuare la propria carriera anche nel 2026, confermandosi punto di riferimento del Team Bahrain Victorious, e Filippo Fiorelli, palermitano classe 1994, reduce da un’altra stagione vissuta stabilmente tra i professionisti con il Team Visma, una delle squadre più forti del panorama mondiale.

La manifestazione non sarà soltanto una celebrazione dei risultati sportivi, ma anche un’occasione per guardare al futuro. Nel corso della serata, condotta dai giornalisti Fabio Bologna e Alessia Anselmo, verranno infatti presentati i programmi 2026, in un ideale passaggio di testimone tra i protagonisti del presente e le nuove sfide che attendono il ciclismo siciliano.

Accanto ai campioni, sul palco del Pirandello saliranno anche i vertici federali: il presidente della Federciclismo Sicilia Diego Guarì, il vicepresidente nazionale Carmine Acquasanta, il consigliere nazionale Ignazio Saja. A fare gli onori di casa sarà il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, a conferma del legame sempre più stretto tra la città e i grandi eventi sportivi.

Una giornata di festa che unisce sport, territorio e passione, nel segno di una disciplina che continua a regalare emozioni e a portare il nome della Sicilia sulle strade del mondo.

