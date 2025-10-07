AGRIGENTO – La salute torna al centro del dibattito cittadino con le “Conferenze della Salute”, un ciclo di quattro incontri gratuiti, aperti a tutta la popolazione, che si terranno da settembre a novembre 2025 al Circolo Empedocleo di Agrigento, con inizio alle ore 17:30.

L’iniziativa, ideata e coordinata dalla nutrizionista Rosa Tafuri, nasce con l’obiettivo di promuovere una visione integrata della salute, intesa come equilibrio tra corpo, mente e ambiente. Un progetto che mette insieme professionisti provenienti da diversi ambiti – medici, psicologi, biologi, fisioterapisti – per offrire un approccio multidisciplinare e completo alla cura di sé.

“La salute è un sistema integrato – spiega Rosa Tafuri – e non può essere ridotta alla sola assenza di malattia. Serve conoscenza, consapevolezza e la capacità di fare scelte quotidiane più sane. Questi incontri nascono per condividere strumenti concreti e buone pratiche di benessere accessibili a tutti.”

Ogni appuntamento avrà un tema specifico, legato alla prevenzione, alla corretta alimentazione, all’attività fisica e al benessere psicologico, offrendo spunti utili e momenti di dialogo diretto con gli esperti.

👉 La partecipazione è gratuita, e il calendario completo è disponibile presso il Circolo Empedocleo e sui canali social dell’iniziativa.

🧬 10 ottobre – “Perché somatizziamo?”

Un appuntamento che unisce scienza e introspezione, guidato dal dottor Fabio Rodaro, medico e psicoterapeuta esperto in fitoterapia clinica e medicina psicosomatica, e dalla dottoressa Rosa Tafuri.

Il focus sarà sul significato evolutivo del sintomo psicosomatico: dalle origini dei blocchi emotivi secondo le neuroscienze, fino alle pratiche di ascolto e alle “due risorse fondamentali” – la bianca del radicamento e la nera della spiritualità.

Durante la serata, i partecipanti saranno coinvolti in una pratica meditativa per la gestione dello stress e la connessione mente-corpo.

💜 14 novembre – “Endometriosi e benessere intestinale”

L’ultimo incontro esplorerà la relazione tra apparato ginecologico e intestino, con gli interventi del dottor Angelo D’Alessandro, ginecologo, ostetrico e senologo, e della dottoressa Rosa Tafuri.

Un dialogo sulla diagnosi, i sintomi e le terapie integrative dell’endometriosi, con particolare attenzione al ruolo del microbiota e dell’alimentazione nella qualità della vita.

L’obiettivo è fornire strumenti pratici per riconoscere e gestire i disturbi correlati, promuovendo un approccio scientifico ma anche empatico alla salute femminile.

