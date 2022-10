Agrigento ospita la Vanoli Cremona dell’ex Jallen Cannon

Al PalaMoncada si torna a respirare area di grande basket. E’ di scena questo pomeriggio con palla a due alle 18 la sfida tra Agrigento e Vanoli Cremona. Non un avversario qualsiasi quello che inaugura il ritorno in serie A2 della Fortitudo nel proprio fortino. Cremona, corazzata costruita per ritornare nel massimo campionato di pallacanestro, nel 2019 ha conquistato la Coppa Italia. Una formazione in cui figura inoltre l’ex Jallen Cannon. L’americano fatto esordire in Italia dalla Moncada, si è rivelato tra migliori giocatori che la società bianco azzurra ha lanciato negli ultimi anni.

La sfida, valida per la seconda giornata della regular season di serie A2 girone Verde, segna tra l’altro il ritorno in panchina di Devis Cagnardi. “Affrontiamo una squadra profonda, costruita per fare un campionato di vertice e che ha la forza di non nascondere le proprie ambizioni. Siamo consapevoli della loro forza fisica e tecnica nonché dell’ottimo sistema tattico di coach Cavina ma entusiasti di poter competere contro Team di livello e questa è una motivazione molto forte che vogliamo mettere in campo”. Coach Cagnardi, dunque, torna in panchina dopo aver scontato a Trapani, dove Agrigento nell’esordio stagionale ha perso per 78-74, un giornata di squalifica che gli era stata combinata precedentemente. Inevitabile per il coach bresciano esaminare a freddo la sconfitta maturata nel palazzetto granata, dove Agrigento per grandi tratti ha imposto il proprio gioco, salvo cedere nel finale per una questione di dettagli. “Contiamo di poter fare un passo in avanti in termini di continuità, dovremo combattere a rimbalzo ed evitare errori banali, aumentando la concentrazione”. Il tecnico, così come tutta la squadra, confidano nel fattore campo. “Domenica scorsa – aggiunge il capitano Albano Chiarasetlla – è stato bellissimo vedere i tanti sostenitori che ci hanno raggiunto a Trapani. Finalmente torniamo a casa a giocare la A2, c’è tanta voglia e daremo il massimo”.