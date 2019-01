Agrigento, Ospedale San Giovanni di Dio: manutenzione locali fatta male

Facendo il giro tra i locali ed i corridoi dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, è ben visibile la manutenzione fatta non proprio bene.

Dalle pareti agli infissi e anche alle porte, quasi tutto versa in condizioni non ottimali. Ecco, ad esempio, le foto inviateci da un lettore che testimoniano lo stato di abbandono in particolare davanti la sala operatoria e rianimazione. Immagini che parlano da sole e che si aggiungono ad altre che sottolineano la necessità di un intervento concreto nelle diverse aree del nosocomio agrigentino. Si necessita una seria manutenzione. Naturalmente, è “storia vecchia”.