Agrigento – Ormai imminente la riapertura della Cattedrale di S. Gerlando

In questi giorni tante Comunità parrocchiali di Comuni diversi vivono momenti particolari appositamente programmati in preparazione all’evento festoso della riapertura della Cattedrale, dopodomani venerdì 22 febbraio. A cui seguirà poi il solenne pontificale di lunedì 25, giorno della festa di S. Gerlando, patrono della città e dell’arcidiocesi.

Due momenti davvero storici e significativi, dopo otto anni di attesa, pari a 2920 giorni, quanti ne ha contati l’apposito congegno elettronico messo in funzione dalla Curia per monitorare esattamente la grave situazione nell’impazienza e nello sgomento dei fedeli.

Che adesso sicuramente si ritroveranno numerosi in quel luogo sacro, provenienti da ogni parte. La solenne cerimonia della riapertura sarà presieduta dal nostro arcivescovo-metropolita don Franco Montenegro, mentre il pontificale della festa da Mons. Ignazio Zambito, vescovo emerito di Patti, figlio di questa nostra Chiesa agrigentina.

A noi in questo momento viene spontaneo pensare alla famosa enciclica di Pio XII, «Meminisse iuvat» cioè ci sembra opportuno ricordare. Parole che poi magari rimandano alle altre con cui il grande poeta Virgilio descriveva il coraggio del suo eroe Enea. Parole divenute anch’esse monito di saggezza, per il passato e per il futuro. Cioè «Forsan et haec olim meminisse iuvabit», cioè “forse un giorno ci farà piacere ricordare anche queste cose”, nel momento in cui, per noi o per i nostri posteri ce ne dovesse essere bisogno.

Riapertura frutto di un costante e pressante interessamento sinergico di diverse istituzioni

Il traguardo finalmente raggiunto della riapertura della Cattedrale, è frutto di un costante e pressante interessamento sinergico di diverse istituzioni e persone, sotto l’atteggiamento vigile e visibilmente interessato di larghi strati di cittadini, credenti e non, perché la Cattedrale costruita in alto sul finire del primo secolo del secondo millennio nella Kerkent-Girgenti, oltre che luogo di culto, è stato ed è anche luogo simbolo identitario socio-politico-ecclesiale. Luogo di aggregazione, di culto anzitutto, ma nel tempo anche sede culturale di dibattiti filosofici e teologici, con assemblee di popolo nelle adiacenze, all’ombra del suo campanile, per dibattere le varie questioni anche politico-economiche della collettività.

Alla riapertura hanno contribuito le istituzioni regionali

Alla sua riapertura hanno sicuramente contribuito anche le pungolature alle istituzioni regionali spesso troppo lente, da parte di molti mass-media, compresa questa nostra testata giornalistica on line. Che ben volentieri si è fatta pure cassa di risonanza dell’attenzione e giusta impazienza dei cittadini, oltre che dell’impegno e della volontà dell’arcivescovo don Franco Montenegro e della Curia Agrigentina tramite don Carmelo Petrone, il quale spesso sul settimanale diocesano ha denunciato lentezze e singolari intoppi burocratici.

Da ricordare la marcia organizzata il 3 novembre 2017

E poi come non ricordare che si è stati costretti perfino ad organizzare una marcia di protesta il 3 novembre 2017, anche se proprio a ridosso delle elezioni regionali. Quando le lungaggini burocratiche che continuavano a ritardare l’inizio di lavori per mettere in sicurezza della Cattedrale. Con politici, che balbettavano incomprensibili motivazioni. Allora la diocesi con in prima fila lo stesso arcivescovo Montenegro – ricordiamo ! – si sentì costretta ad organizzare quella marcia silenziosa, del 3 novembre, festa di S. Libertino, per suggerire a tutti i politici, “silenzio” ed un “mea culpa”, per il tempo per qualsiasi motivo, perduto.

Una marcia silenziosa e partecipata

Una marcia partecipatissima dagli agrigentini; una marcia silenziosa che manifestava indignazione per sensibilizzare chi aveva compiti di responsabilità a non perdere altro tempo, dopo oltre sei anni di parole vuote e promesse fasulle. A cui, proprio in quei giorni, si era aggiunta addirittura la volontà, della Regione Siciliana che “con atti formali, – come denunciava l’arcivescovo – aveva posto un punto di sospensione nell’iter per la messa in sicurezza del colle San Gerlando”.

Sappiamo come sono andate le cose !

Adesso nel ricordo, che può sempre comunque giovare, c’è solo da gioire per la “Mamma”, la Cattedrale, che “guarita”, cioè rimessa bene in salute, può ritornare a servire i suoi tanti cittadini e fedeli affezionati.

Diego Acquisto

Note logistiche per le giornate del 22 e 25 febbraio

