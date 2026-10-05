Agrigento, “On The Road” porta in strada la cultura della sicurezza: presente anche EgoGreen

Istituzioni, forze dell’ordine, Protezione civile e realtà del territorio insieme per sensibilizzare soprattutto i più giovani. Tra le attività anche simulazioni, prove di guida sicura e il simulatore ACI Ready2Go

AGRIGENTO – Sicurezza stradale, prevenzione e conoscenza dei comportamenti corretti da adottare nelle situazioni di emergenza. Ha fatto tappa ad Agrigento il progetto “On The Road”, promosso dal Ministero dell’Interno d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del protocollo con l’associazione “Ragazzi On The Road” APSe coordinato sul territorio dalla Prefettura di Agrigento.

Un’iniziativa che ha coinvolto istituzioni, forze dell’ordine e organismi impegnati quotidianamente sul fronte della sicurezza: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, sistema dell’emergenza sanitaria e Protezione civile.

Una parte delle attività ha visto protagonisti i ragazzi del progetto, guidati dall’ideatore del format Alessandro Invernici, accolti nella sala operativa della Protezione civile del Libero Consorzio comunale di Agrigento. Ad accoglierli il presidente Giuseppe Pendolino, il dirigente del settore Ambiente Achille Contino e il responsabile dell’Ufficio di Protezione civile Marzio Tuttolomondo.

Dalla spiegazione del funzionamento della sala operativa si è passati alle esercitazioni sul campo: utilizzo della pompa idrovora e simulazioni di allagamento, monitoraggio del rischio idrogeologico sulla provinciale 3-B e, alla foce del fiume Naro, dimostrazioni sull’impiego del modulo antincendio e del drone del Libero Consorzio.

«È importante diffondere tra i ragazzi la cultura della sicurezza – ha sottolineato Giuseppe Pendolino – e questo non può prescindere dall’esperienza sul campo».

Nell’ambito delle iniziative di “On The Road” si è svolta anche una giornata dedicata in particolare alla sicurezza stradale e alla sensibilizzazione dei cittadini, con la partecipazione dell’Automobile Club Agrigento e delle istituzioni del territorio. Presenti, tra gli altri, il prefetto Salvatore Caccamo, il questore Tommaso Palumbo e il presidente dell’ACI Agrigento, avvocato Bellanca.

Tra le esperienze proposte anche il simulatore di guida ACI Ready2Go e il test con speciali occhiali capaci di simulare condizioni che alterano la percezione, strumenti pensati per far comprendere concretamente quanto possa diventare pericolosa la guida quando vengono meno attenzione e piena capacità di controllo del veicolo.

Alla manifestazione ha preso parte anche EgoGreen, presente con un proprio spazio informativo e il team aziendale, che ha incontrato cittadini e visitatori durante la giornata. L’azienda ha inoltre distribuito gadget ai partecipanti, affiancando le attività di sensibilizzazione promosse nel corso dell’evento.

Per il presidente di EgoGreen, Marcello Giavarini, la partecipazione si inserisce nella volontà dell’azienda di mantenere un rapporto diretto con il territorio: «Essere presenti significa stare vicino alle persone, ascoltare le loro esigenze e contribuire alle iniziative che promuovono sicurezza, consapevolezza e benessere della comunità».

Giavarini ha quindi rivolto un ringraziamento all’Automobile Club Agrigento, alle istituzioni e a quanti hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.

Una manifestazione che ha così messo insieme esperienze diverse attorno a un obiettivo comune: trasformare la sicurezza, soprattutto quella stradale, da semplice insieme di regole a cultura e consapevolezza quotidiana.

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