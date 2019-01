Avrebbero forzato la porta d’ingresso di un alloggio popolare in via Cugno Vela. Si sono poi sistemati all’interno dell’interno dell’abitazione.

Per questo motivo una coppia di agrigentini è stata denunciata – in stato di libertà alla Procura della Repubblica, per occupazione abusiva di alloggio popolare. Un fenomeno sottovalutato ma abbastanza diffuso nella Città dei Templi.

Soprattutto nei quartieri come Villaseta e Fontanelle. Episodi del genere infatti, sono ampiamente diffusi.