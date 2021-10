Agrigento, nuova manifestazione dei “No green pass”

Domani, domenica 31 ottobre, ad Agrigento si torna a manifestare contro il green pass. Così come accaduto domenica scorsa, il comitato spontaneo “NO GREEN PASS” , vuole far sentire la voce di chi è contrario al certificato verde. Alle 18 un Corteo partirà da Piazza Marconi ( stazione treni) , proseguirà per Piazza Aldo Moro, raggiungendo Piazza Cavour dove si terrà un sit-in per dire “basta ad uno strumento politico che non tutela la salute, ma crea discriminazione, disgregazione e disagi all’interno dei luoghi di lavoro ed all’interno dei nuclei familiari”, scrivono dal comitato.

La locandina dell’evento recita: “Green Pass? Per noi la Libertà è sacra e inviolabile. Basta al lascia passare che oggi il Governo impone ai cittadini che hanno deciso di non sottoporsi al vaccino” .