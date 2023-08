Due auto sono state rubate nelle ultime ore ad Agrigento. La prima a sparire è stata una Fiat Panda di lasciata dal proprietario lungo il viale delle Dune a San Leone. Nel rione di San Giusippuzzu, in via Dei Giovani portata via un’altra Fiat Panda. Entrambe le utilitarie sono di colore bianco. Ad entrare in azione, verosimilmente, almeno due o più persone. Quando i malviventi si sono impossessate delle utilitarie si sono dileguati, facendo perdere le tracce. L’amara scoperta da parte dei proprietari al momento di recuperare le auto. Subito si sono accorti dei mezzi volatilizzati nel nulla.

I due hanno formalizzato la denuncia di furto, a carico di ignoti, ai poliziotti della sezione Volanti della Questura e ai carabinieri della Stazione di Agrigento. La Procura ha aperto i fascicoli d’indagine per provare a dare un volto e un nome ai delinquenti. Le forze dell’ordine come primo passaggio delle attività investigative, anche se non trapela nulla, avrebbero cercato eventuali immagini di telecamere della videosorveglianza, nelle due zone in questione.Non è escluso che ad entrare in azione in entrambi i casi possa essere stata la stessa “mano” criminale.