Agrigento non molla e ribalta Piacenza: vittoria di carattere nel play‑in
A volte una partita non si decide nei primi minuti, ma nella capacità di resistere quando tutto sembra girare storto. È quello che ha fatto la Moncada Energy Agrigento, capace di ribaltare una gara iniziata in salita contro UCC Assigeco Piacenza, imponendosi 72‑77 al termine di un match dai due volti.Due squadre molto simili nei numeri stagionali: Piacenza con più punti di media e maggiore propensione al tiro da tre, Agrigento più efficace dalla lunetta e più aggressiva sulle linee di passaggio. La partita ha confermato tutto questo, ma ha premiato chi ha saputo crescere dentro la gara.
Primo quarto: Piacenza impone ritmo e intensità (31‑14)
L’avvio è tutto dei padroni di casa. Piacenza difende a tutto campo, accelera e costringe Agrigento a giocare a ritmi troppo alti. Le palle perse si accumulano, le conclusioni sono forzate e Pepper punisce ogni errore, mettendo subito la firma sul primo allungo.Mazzucchelli trova spazio dall’arco, Anaekwe domina nel pitturato e Agrigento fatica a rimanere aggrappata alla partita. Un tecnico a Zampogna fotografa un avvio nervoso e contratto. Il primo quarto si chiude sul +19 Piacenza, con i numeri che parlano chiaro: dominio a rimbalzo e percentuali nettamente migliori.
Secondo quarto: Agrigento tiene botta (21‑22)
Nel secondo periodo Agrigento sistema qualcosa in difesa e inizia a giocare con maggiore ordine. Querci, ex di giornata, si prende responsabilità importanti, mentre Douvier inizia a trovare continuità vicino al canestro.Piacenza, però, risponde sempre con il tiro pesante nei momenti chiave: ogni tentativo di rientro viene respinto, e quando Pepper segna cinque punti consecutivi il vantaggio torna sopra i venti punti. All’intervallo lungo il tabellone dice 52‑36, ma Agrigento ha il merito di restare mentalmente dentro la partita.
Terzo quarto: la partita cambia volto (11‑20)
È dopo l’intervallo che la gara prende un’altra direzione. Agrigento alza decisamente l’intensità difensiva, sporca ogni linea di passaggio e rallenta l’attacco di Piacenza, che perde fluidità e fiducia.Douvier diventa il riferimento offensivo, Conti attacca con decisione, Grani lotta su ogni pallone. Il distacco si riduce possesso dopo possesso e Piacenza inizia a sentire la pressione. Nonostante le giocate di Mazzucchelli, il margine scende rapidamente: a fine terzo quarto Agrigento è a ‑5. Il match è completamente riaperto.
Ultimi cinque minuti: la rimonta diventa sorpasso
Quando mancano 5 minuti alla sirena, Piacenza è ancora avanti, ma l’inerzia è tutta dalla parte degli ospiti. Agrigento difende con lucidità e aggressività, Piacenza fatica a costruire tiri puliti.Chiarastella, servito da Douvier, segna il canestro del ‑5, mentre il rientro di Mazzucchelli produce solo una breve scossa d’orgoglio. Subito dopo Chiarastella esce per falli, ma Agrigento non si disunisce.Zampogna vive una serata difficile al tiro (0su8), ma il peso offensivo è tutto sulle spalle di Bryce Douvier. Il suo canestro in allontanamento per il ‑5 è pura classe e dà il segnale definitivo.Poi arriva il momento chiave: Conti segna la tripla del ‑2. La partita si ferma in un timeout di coach Lottici, il palazzetto prova a spingere Piacenza, ma per quasi due minuti non segna nessuno. Tensione altissima.A rompere l’equilibrio è Grani, che cattura un rimbalzo offensivo pesantissimo e segna il ‑1. Sul possesso successivo Douvier ha la palla del sorpasso, ma il tiro non entra. Agrigento però resta lucida: Conti subisce fallo, va in lunetta e segna entrambi i liberi. Sorpasso Agrigento, mancano 2’20”.Poggi risponde dalla lunetta riportando Piacenza a +1, ma la fiducia ormai è cambiata di mano. Mazzucchelli sbaglia la tripla del controsorpasso, Agrigento riparte e ancora Douvier segna da sotto. Sul possesso seguente Grani inchioda la schiacciata del +3 a 53 secondi dalla fine.Piacenza non molla: Poggi segna in pick and roll per il ‑1, ma Agrigento non trema. Douvier prende un tiro difficilissimo e lo segna: un canestro di talento puro. Mazzucchelli sbaglia l’ultima tripla, Douvier prende il rimbalzo, il fallo e va in lunetta e chiude la partita con due liberi perfetti.72‑77, sirena finale.
Protagonisti e numeri
Agrigento costruisce la vittoria nella ripresa, con una difesa capace di forzare errori decisivi e una maggiore lucidità nei momenti chiave.MVP Bryce Douvier, dominante: 27 punti, 14 rimbalzi, 40 minuti giocati, leader tecnico ed emotivo. Fondamentale anche Grani, decisivo a rimbalzo e nel finale, e Conti, autore dei canestri del sorpasso.Una vittoria di pazienza, carattere e personalità. Agrigento ha saputo soffrire quando Piacenza sembrava in controllo e colpire nel momento giusto, prendendosi una rimonta che vale molto più del punteggio finale.
Tabellino
UCC Assigeco Piacenza – Moncada Energy Agrigento 72-77 (31-14, 21-22, 11-20, 9-21)UCC Assigeco Piacenza: Andrea Mazzucchelli 18 (4/8, 3/7), Dalton Pepper 11 (4/9, 1/4), Simon obinna Anaekwe 10 (4/7, 0/0), Massimiliano Ferraro 9 (2/2, 1/2), Giovanni Poggi 9 (3/6, 0/2), Lorenzo Calbini 5 (0/6, 1/6), Leonardo Valesin 5 (1/4, 1/2), Federico Ricci 4 (2/2, 0/2), Martino Criconia 1 (0/0, 0/2), Kuot yak deng Kuot 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Fiorillo 0 (0/0, 0/0), Joaquin Sarmiento 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 11 / 15 – Rimbalzi: 39 10 + 29 (Giovanni Poggi 9) – Assist: 15 (Lorenzo Calbini 4)Moncada Energy Agrigento: Bryce Douvier 27 (8/17, 2/4), Alberto Conti 20 (5/10, 1/8), Federico Grani 12 (4/6, 0/0), Lorenzo Querci 10 (2/3, 2/5), Albano Chiarastella 6 (3/4, 0/0), Alfonso Zampogna 2 (0/3, 0/5), Matteo Cagliani 0 (0/1, 0/2), Kenneth Viglianisi 0 (0/0, 0/1), Raimundo Orrego 0 (0/0, 0/0), Giulio Martini 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 18 / 23 – Rimbalzi: 41 11 + 30 (Bryce Douvier 14) – Assist: 20 (Alfonso Zampogna 8)
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