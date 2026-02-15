La campagna elettorale entra nel vivo e si alza il livello dello scontro politico. Il progetto civico “Tutti Insieme per una Città Normale”, che sostiene la candidatura a sindaco di Giuseppe Di Rosa, punta il dito contro il deputato regionale Ismaele La Vardera e contro l’ipotesi di candidatura a sindaco di Michele Sodano.

Il passaggio politico è chiaro: Agrigento – sostengono i promotori del progetto – non può essere trattata come un semplice bacino elettorale funzionale a percorsi regionali. L’accusa rivolta a La Vardera è quella di aver annunciato la propria candidatura alla Presidenza della Regione Siciliana e, parallelamente, di aver avviato una manovra politica sulla città indicando Sodano come possibile candidato sindaco, ipotesi che – secondo quanto trapela – potrebbe essere ufficializzata a breve.

Di Rosa e le associazioni promotrici sollevano una questione di metodo prima ancora che di merito: se La Vardera intende dimostrare un reale radicamento ad Agrigento, si candidi lui stesso a sindaco, amministri una città complessa e si misuri con i problemi quotidiani. Solo dopo, eventualmente, potrà ambire a ruoli regionali.

Nel mirino finisce anche il profilo politico di Michele Sodano. Pur avendo ricoperto per cinque anni il ruolo di deputato della Repubblica, si legge nella nota, non avrebbe lasciato tracce concrete sul territorio agrigentino. Nessuna battaglia riconoscibile, nessun intervento tangibile, nessun finanziamento destinato alla città o alla provincia nonostante – viene sottolineato – per tre anni abbia fatto parte della maggioranza di governo, arrivando anche al ruolo di relatore della legge finanziaria.

Il comunicato evidenzia inoltre una distanza dal territorio che sarebbe riscontrabile persino nella comunicazione pubblica, giudicata più concentrata sul rilancio dell’attività politica di La Vardera che sulle vertenze locali.

A rafforzare il confronto viene citato l’esempio del deputato regionale Angelo Cambiano, che, pur essendo all’opposizione del sindaco di Licata, sarebbe impegnato – secondo i promotori del progetto civico – nel reperire finanziamenti per il proprio territorio.

Il messaggio finale è diretto: “Basta candidati telecomandati, basta pedine”. Agrigento, sostiene Di Rosa, non può essere una tappa intermedia in un percorso personale né un semplice serbatoio di voti. È una città che chiede radicamento, responsabilità e presenza reale.

Lo scontro politico, dunque, si sposta anche sul terreno dell’autenticità delle candidature e del rapporto con il territorio. E mentre il centrodestra è alle prese con le proprie trattative interne, anche sul fronte cosiddetto alternativo le tensioni iniziano a emergere con chiarezza.

