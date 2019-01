Agrigento nella morsa del gelo, temperature in lieve rialzo per l’Epifania

Come previsto, anche questa mattina Agrigento si è svegliata nella morsa del gelo. In provincia, è già caduto qualche fiocco di neve. Come spiegano i metereologi, anche oggi l’annunciata irruzione di aria di origine artica avrà i suoi massimi effetti. Raggiungeremo infatti il culmine del raffreddamento accentuato al Centrosud dai forti venti di tramontana.

Il clima risulta molto freddo ovunque, secondo gli esperti, con temperature fino a 8-10 gradi. E intanto per il fine settimana dell’Epifania dovrebbe registrarsi un’attenuazione delle correnti gelide sostituite temporaneamente da afflussi più tiepidi dal Mediterraneo occidentale con un conseguente generale rialzo termico.

Anche per la settimana prossima non sono previsti cambiamenti sostanziali nella circolazione atmosferica, pertanto non si escludono nuove incursioni di aria fredda in Sicilia.

Ecco intanto, in queste foto, Cammarata imbiancata

