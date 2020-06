Agrigento, nel centrodestra resta lo stallo sul candidato sindaco da designare

Nel centrodestra resta lo stallo sul candidato sindaco da designare di Domenico Vecchio Annalisa Tardino è il coordinatore cittadino della Lega. Nel centrodestra però non si sblocca l’impasse sulla scelta del candidato sindaco e dopo alcune settimane dalla fine del lockdown, la nuova data delle elezioni, non è stato trovato il difficile accordo sui nomi. Restano co- sì tre, ed orfane dei partiti, le can- didature a sindaco della città capo- luogo. In corsa, tutti sostenuti da li- ste civiche, ci sono l’uscente Calo- gero Firetto, l’ex sindaco Marco

Zambuto e l’ex assessore Franco Miccichè. A tenere a freno la cam- pagna elettorale potrebbe essere l’attesa per l’udienza a carico del sindaco uscente, in riferimento al- la vicenda sui presunti bilanci «gonfiati» a Porto Empedocle. Sul piano politico, considerata la campagna elettorale, in molti vorrebbero tagliare fuori l’avversa- rio dalla competizione. L’ipotesi di reato contestata non rientra però tra quelli previsti dalla legge Seve- rino, almeno sino ad un’eventuale sentenza definitiva. Chi spera in una condotta di Firetto e conseguenti dimissioni quindi rischia di rimanere deluso, tanto più che l’attuale sindaco si è sempre espresso in questi termini. «Si tratta – dice Firetto – di una vicenda per la qua- le ho già affrontato come è noto, un giudizio della Corte dei Conti conclusosi con una sentenza definitiva, inappellabile, che ha certificato la piena correttezza dell’operato».

Intanto, in un inedita campagna elettorale estiva, il commissario re- gionale del partito, Stefano Can- diani, ha sostituito il dimissionario Francesco Di Mare, nominando l’europarlamentare agrigentina della Lega, Annalisa Tardino, com- missaria del partito di Agrigento. La stessa Annalisa Tardino com- menta: «Ringrazio il segretario re- gionale per la Lega in Sicilia, sena- tore Stefano Candiani, per avermi nominato Commissario per la città

di Agrigento e responsabile per la campagna elettorale di Agrigento e degli altri Comuni della provin- cia che andranno al voto alle pros- sime elezioni amministrative di ot- tobre. Si tratta, oltre ad Agrigento, di Camastra, Cammarata, Castel- termini, Raffadali, Realmonte, Ri- bera, San Biagio Platani e Siculiana. La nomina è un attestato di fiducia nei miei confronti da parte dei vertici regionali e nazionali del parti- to, che intendo onorare con impegno e senso di responsabilità per radicare ancora di più il nostro par- tito sul territorio. Lavorerò in mo- do sinergico con tutti gli ammini- stratori, i militanti, i giovani e i tan- ti che si vogliono unire al nostro partito, al fine di portare avanti il