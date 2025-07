Ad Agrigento, l’Area Progressista prende forma con l’unione di partiti come il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, insieme a significative realtà sociali e culturali come Controcorrente-Restare per Cambiare, Legambiente, ARCI, Agrigento in comune, Agrigento Punto e a capo, I Laici Comboniani e l’associazione Adila. Il programma definito all’unanimità ha designato come portavoce Nuccio Dispenza, giornalista già vicedirettore dei Giornali Radio RAI e del TG3.

In un momento critico per la città nel 2025, l’Area Progressista si propone di aprire un nuovo dialogo politico, focalizzato sulle esigenze quotidiane degli agrigentini. L’obiettivo principale è quello di affrontare le emergenze storiche e attuali, per costruire una città basata sulla legalità, trasparenza, cultura e accoglienza. Priorità incluse sono la gestione idrica, l’ambiente, l’equilibrio urbanistico, e il sostegno ai giovani per restare e contribuire alla rinascita.

Il prossimo lunedì, 28 luglio, alle 19 presso lo Scaro Caffè di Piazza Ravanusella, l’Area Progressista invita la comunità a partecipare e condividere idee per il futuro di Agrigento, puntando a un cambiamento positivo nelle prossime elezioni amministrative.

“L’obiettivo è chiaro: una Agrigento dove tutti possano trovare un futuro, dove i valori fondamentali guidano ogni decisione”, afferma Nuccio Dispenza.

