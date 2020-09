Agrigento, nasce la “Piazzetta dello scrittore” con la statua di Camilleri

“Ecco nascere la Piazzetta dello scrittore, forse una delle più piccole piazze con un monumento. Lo slargo nevralgico nel cuore della vecchia Girgenti, che ospita la statua di Andrea Camilleri, d’ora in avanti si chiamerà Piazzetta dello scrittore”. Lo scrive in una nota il sindaco di Agrigento Lillo Firetto, spiegando che “il provvedimento è stato approvato dalla Giunta su proposta della Commissione Toponomastica e rinomina adesso come Piazzetta dello scrittore il pezzetto di piazza situata tra la via Atenea e la scalinata San Francesco dove oggi è collocata la statua. Un’area cittadina – ha aggiunto – che non aveva ad oggi alcun nome specifico e che adesso richiamerà tutti coloro che vorranno sedersi per qualche momento accanto all’opera in bronzo raffigurante il ‘papà’ del commissario Montalbano”.