Agrigento, nasce la federazione Nazionale Operatori Socio Sanitari

Nasce la F.N.O.S.S. la federazione Nazionale Operatori Socio Sanitari. E’ arrivato il momento di dare la notizia, inizia così la dichiarazione della A.I.P.O.S.S., con la Presidente Laura Mantione e del Vice Presidente Francesco Collura. Ci siamo riuniti in Assemblea straordinaria con la volontà di costituire La F.N.O.S.S. avente lo scopo di valorizzare la figura dell’ Operatore Socio Sanitario nell’ ambito dei contesti socio/sanitari in cui opera, promuovendo le condizioni affinché si tuteli la professione. La stessa F.N.O.S.S. tiene a sottolineare che si costituisce anche per dare il riconoscimento a tutti gli O.S.S. deceduti al tempo del COVID-19 e dedicando la sua nascita a tutte le famiglie che piangono i colleghi. Tale tutela viene appoggiata dalla UGL uno dei sindacati maggiormente rappresentati in Italia. Una delle maggiori condizioni che propone la F.N.O.S.S. è quella del riconoscimento giuridico dell’Operatore Socio Sanitario in quanto il DDL della Lorenzin resta non applicato. La F.N.O.S.S. appoggia tutte le problematiche della figura O.S.S. sia per i lavoratori che i non lavoratori. Su tutta Italia, dichiara la A.I.P.O.S.S. la professione sta avanzando di gran numero e in questo particolare momento storico di pandemia la spendibilità della professione sta emergendo evidenziando che bisogna lavorare affinché si modifichi la formazione a beneficio di tutti, rivalutando la stessa. La F.N.O.S.S. apre le porte ad enti, associazioni, organizzazioni, comitati, federazioni, istituzioni o altri organismi pubblici e privati con analoghe finalità. Rivolgiamo questo articolo agli O.S.S. di tutta Italia che potranno mandare una mail per maggiori informazioni a fnossitalia@gmail.it o associazioneaiposs@gmail.com . La F.N.O.S.S. accende anche i riflettori sulla formazione continua nazionale e sui CCNL.