Agrigento, Moncada a colloquio con i candidati a prendere il posto di Franco Ciani

AGRIGENTO: NEL NOVERO DEI CANDIDATI ENTRA ANCHE DEVIS CAGNARDI

Volata aperta ad Agrigento per l’eredità di Franco Ciani. Secondo Spicchi appuntamenti in corso tra il presidente Salvatore Moncada e tre dei quattro profili al vaglio, ossia Marco Cardani (Aldi/Artoni/Di Trani), Marco Andreazza (Players Group) e Devis Cagnardi (SportLab Agency). In corsa anche Stefano Rajola (Puccio Lapenna) che però sta preparando le finali di B con Pescara.