Incidente stradale nel pomeriggio di sabato nei pressi di piazza Ugo La Malfa, nel quartiere del Campo sportivo ad Agrigento. Una Fiat Panda, dopo l’urto con un’altra vettura, si è ribaltata su un fianco. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze per gli occupanti dei rispettivi mezzi. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti, un’ambulanza e i vigili del fuoco del Comando provinciale.