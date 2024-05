Ad Agrigento, a San Leone, domenica prossima, 26 maggio, in piazzale Giglia (Aster), dalle ore 9 alle 13, su iniziativa della Lav, ed in collaborazione con il Comune che ha offerto il patrocinio, si svolgerà il “Microchippa day con Lav”. Saranno microchippati gratuitamente i cani di famiglia, anche i cani di oltre 60 giorni, e ciò senza incorrere in sanzioni.

Il sindaco, Francesco Miccichè, e l’assessore comunale con delega alla tutela degli animali, Aurelio Trupia, invitano i cittadini possessori di cani a partecipare all’iniziativa che “intende – affermano – diffondere una cultura della convivenza corretta, responsabile e consapevole con gli animali familiari. Inoltre, si tratta di aderire ad una pratica concreta a contrasto di abbandoni e randagismo, sensibilizzando e informando sugli obblighi normativi e sui doveri del detentore, allorchè l’obbligo di identificazione e registrazione è spesso, e ampiamente, disatteso”.