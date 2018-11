Agrigento, Micari annuncia: “Nuovi corsi di laurea al Cua”

Buone nuove arrivano dal CUA di Agrigento. Ad annunciare nuovi corsi di laurea il Rettore dell’Ateneo palermitano Fabrizio Micari in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2018/19. Si stanno progettando in pratica i corsi nei settori dell’Architettura, dell’Economia, Scienze dell’Educazione e Giurisprudenza. Si è parlato anche di assunzioni di personale docente e ricercatori, aumento del numero progressivo di immatricolazioni e nuovi investimenti in termini di ricerca e offerta formativa. A darne notizia il Giornale di Sicilia.

ESULTA VITELLARO. Forse ce la stiamo facendo! Il Rettore Micari, all’inaugurazione dell’Anno Accademico, ha finalmente parlato di apertura di corsi di laurea ad Agrigento. Ha parlato di Architettura, Economia, Scienze dell’Educazione e Giurisprudenza. Dopo anni di lotte e continue incertezze forse stiamo vedendo la luce in fondo al Tunnel.

Sarebbe una vittoria importantissima per l’intera provincia. E’ chiaro che fino a quando non vediamo fatti concreti non possiamo cullarci, ma è già una buona notizia quella comunicata da Rettore Micari.

Noi Non molliamo la presa e continuiamo a tenere alta l’attenzione! Chi l’ha dura la Vince!”