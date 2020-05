Agrigento. Mercati verso la riapertura

Nota

SI LAVORA PER LA RIAPERTURA DEI MERCATI

Ag. 27 maggio – L’Amministrazione Comunale si sta apprestando, nel rispetto delle misure previste e con le linee guida che sono state emanate dal Governo nazionale e dalla Regione Siciliana, a dare il via alle attività mercatali al Villaggio Peruzzo e al Villaggio Mosè. Sono state trovate delle soluzioni anche per il mercato del venerdì di piazza Ugo La Malfa. Proprio venerdì prossimo si terrà una riunione con la Commissione comunale per il commercio su aree pubbliche, per trovare soluzioni definitive e condivise.