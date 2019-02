Agrigento, mancati pagamenti agli operatori dei servizi di assistenza: chiesto incontro urgente

Richiesta incontro/tavolo tecnico URGENTE per lo stato di disagio dovuto dai mancati pagamenti (da Ottobre 2018 ad oggi) agli operatori dei servizi di Assistenza all’Autonomia e Comunicazione e Igienico personale delle Cooperative Sociali Accreditate.

E’ questo l’oggetto di una lettera inviata al sindaco del Comune di Agrigento, al responsabile dell’Ufficio Ragioneria del Comune di Agrigento, al Responsabile del settore IV Pubblica Istruzione del Comune di Agrigento, al Presidente del Consiglio comunale ed a i consiglieri Comunali:

La lettera in sintesi

Con la presente nota, gli operatori occupati per i servizi di Assistenza All’Autonomia e Comunicazione e Igienico personale, con formula basata sulla libera scelta della Cooperativa Sociale da parte del genitore, Accreditata Legge 328/2000;

chiede un incontro urgente a codesto spettabile Ente Comunale , con le SS.VV per affrontare e risolvere i gravissimi problemi che affliggono gli Operatori Educatori del settore e alle Cooperative stesse, per il mancato pagamento delle prestazioni , da ottobre 2018 ad tutt’oggi persistenti.

E’ necessario, individuare le soluzioni che siano in grado di dare efficaci immediate risposte al disagio per come è stato più volte chiesto e rimarcato dal Responsabile del Servizio di questa Cooperativa Sociale e portato all’attenzione di vari Consiglieri e al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria di Codesto Ente comunale.

Disagi non più tollerabili

Il loro malcontento causa dei disagi non più tollerabili, ciò pregiudica il loro equilibrio lavorativo che va a compromettere un’assistenza di qualità e di conseguenza aumenterebbe il malcontento anche da parte dei genitori, i quali invece, meritano garanzie sulla fruizione di servizi per gli alunni Disabili.

SCARICA LA LETTERA PER INTERO (CLICCA QUI)