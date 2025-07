AGRIGENTO – La giustizia incontra il teatro per raccontare la Costituzione e i valori democratici. Martedì 9 luglio 2025, alle ore 21, nello splendido scenario del Teatro dell’Efebo presso il Giardino Botanico di Agrigento, andrà in scena lo spettacolo “Tutta colpa di Solone”, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Cirino, con la regia di Giovanni Volpe.

L’iniziativa è promossa dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento e dalla sezione distrettuale di Palermo dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), in collaborazione con il Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Non si tratta solo di una rappresentazione teatrale, ma di un momento di riflessione aperta alla cittadinanza su temi cruciali: Costituzione, democrazia, diritti e doveri, in un tempo storico in cui – anche in Europa – questi principi rischiano di essere messi in discussione.

Scritto da Andrea Cirino, il testo è una narrazione tra sogno, memoria e impegno civile. Sul palco si alterneranno Franco Bruno (Solone), Gioele Amato, Paolo Di Noto, Marcella Lattuca, Nicola Puleo, Daniele Fronda, Rosa Maria Montalbano, Pippo Crapanzano e Gero Galvano. Aiuto regia di Chiara Gervasi, musiche di Angelo Sanfilippo, produzione esecutiva Caterina Montalbano.

Ad aprire la serata saranno i saluti istituzionali del presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino, della presidente del COA Vincenza Gaziano e del presidente dell’ANM di Palermo Giuseppe Tango, che ha fortemente voluto l’appuntamento.

“Tutta colpa di Solone” è molto più di uno spettacolo: è un invito a riscoprire il valore della partecipazione e del senso civico, attraverso la forza del teatro e della parola.

