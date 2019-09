Agrigento, l’Udc propone Margherita La Rocca Ruvolo come candidato sindaco

L’Udc concorrera’ alle prossime elezioni amministrative con il proprio simbolo, lo scudo crociato, che da sempre esprime valori e progetti sani per il nostro Territorio” .

Lo afferma il coordinatore del partito in Sicilia, Decio Terrana. “Anche ad Agrigento l’Udc concorrera’ col proprio simbolo ed esprimera’ una candidatura a sindaco forte ed autorevole che possa essere partecipata da tutti gli alleati che condividono il desiderio di riscatto della citta’ dei templi”, prosegue Terrana che poi formula un nome per le prossime elezioni ad Agrigento nel 2020:

“Margherita La Rocca Ruvolo (oggi presidente della commissione Salute dell’Assemblea regionale siciliana, ndr), una persona che concepisce la politica come generoso servizio nei confronti degli altri, la personalita’ piu’ adatta – conclude – a ricoprire il ruolo di sindaco di Agrigento”.

Raggiunta telefonicamente l’onorevole La Rocca Ruvolo, che è anche sindaco del Comune di Montevago, ha affermato che è “lusingata per l’attenzione e il riconoscimento del mio impegno politico e amministrativo, ma sono impegnata nel delicato e impegnativo lavoro come presidente della Commissione Sanità all’Ars e di sindaco di Montevago. Sono impegnata in obiettivi che intendo perseguire e raggiungere e che richiedono il mio totale impegno che non può essere distratto da altre proposte”.