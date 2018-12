Agrigento, l’Inter Club El Principe tra le pagine di Tuttosport

L’Avv. Armando Corsini, Presidente dell‘Inter Club El Principe di Agrigento esprime soddisfazione per la pagina di ieri su Tuttosport dedicata al Club e alla speciale Storia.



“Per tutti Noi CobraNerazzurri (il nome ufficiale dei seguaci del Club del Principe)– dichiara Corsini- si è trattato assolutamente di un numero storico da comprare, da non perdere e da conservare. Non si tratta di un articolo, com’era successo altre volte in questi nove anni in vari quotidiani e riviste sportive, ma di un’intera pagina (pag. 23) per il Principe con ben 5 articoli dedicati e varie fotografie”.



“Penso che non era mai successo per un Club sportivo in un quotidiano a tiratura nazionale– continua- e di tutto questo ne sono molto orgoglioso e ringrazio veramente tutti per il risultato che abbiamo raggiunto nonostante queste 9 stagioni piene di delusioni sportive e con in bacheca un solo trofeo ufficiale, “la Coppa Italia del 2011”. Figuratevi che risultati avremmo raggiunto se avessimo vinto negli ultimi anni 7 scudetti consecutivi e svariate coppe nazionali come gli amati Gobbi. Ma sappiamo che per noi tutto è speciale soprattutto le continue difficoltà e sofferenze che ci temprano, ci uniscono e ci rafforzano. L’importante non è quanto si vince, ma come si vince: “Nessun trofeo è più importante di Lealtà e Onore” ( bellissima frase lapidaria impressa e scritta all’entrata della nostra Pinetina per non dimenticare mai i veri valori e la nostra unicità)”.



Corsini chiede un ausilio per far crescere sempre ancor di più il sogno ed il Club El Principe e a “diffondere poi nel Mondo il mitico marchio dei CobraNerazzurri”.