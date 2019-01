Agrigento, 3 gennaio 2019 – “Sono certo che esistono le soluzioni per affrontare un Decreto che si pone come violazione sostanziale dei diritti costituzionali. Agrigento é città della Cultura che accoglie, e città dell’accoglienza della Cultura lo è da 2600 anni. Si apra un dialogo con il Viminale per una soluzione rispettosa dei diritti fondamentali sanciti dalla carta costituzionale”

Così il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto a proposito del Decreto Sicurezza.