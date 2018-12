Agrigento, l’ex ministro Mario Baccini ufficializza accordo tra il Libero Consorzio e l’Ente Microcredito    

“Il Libero Consorzio di Agrigento ha abbracciato un’idea di cultura e di lotta all’escussione sociale e finanziaria in un periodo in cui l’accesso al credito è molto difficile”.

Lo ha detto, stamani, il presidente dell’Ente Nazionale del Microcredito, dott. Mario Baccini, intervenuto ad Agrigento per la sottoscrizione della convenzione tra L’ENM e l’ex Provincia.

A firmare il documento sono stati, appunto, il presidente Baccini ed il Commissario straordinario del Libero Consorzio, dott. Alberto Girolamo Di Pisa, che ha detto: “La firma dell’accordo con l’Ente Microcredito prevede l’apertura nell’agrigentino di sette sportelli informativi negli Uffici Relazioni con il Pubblico del Libero Consorzio ubicati ad Agrigento, Canicattì, Sciacca, Licata, Bivona, Ribera e Cammarata. Si aprono, quindi, nuove opportunità occupazionali e di microimprenditoria locale per tanti giovani che potranno, in questo modo, recarsi negli URP per chiedere informazioni su come accedere ai finanziamenti – ha concluso Di Pisa”.

Alla sottoscrizione era presente, anche, il Segretario/Direttore Generale del Libero Consorzio, Dott.ssa Caterina Maria Moricca che, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza che riveste “l’Ente di area vasta” nel coordinare il progetto: “Siamo la prima Provincia in Italia che si sta cimentando in questa funzione”, ha detto il Segretario Generale. “ Il Libero Consorzio – ha proseguito la dott.ssa Moricca – è incline alla progettualità imprenditoriale. Istituzionalmente, infatti, si occupa di politiche giovanili e occupazionali, di politiche turistiche legate all’artigianato locale e all’imprenditorialità in generale. Inoltre, ci sarà uno stretto rapporto con gli Istituti secondari superiori; l’ex Provincia, infatti, in virtù delle competenze che ha sulle scuole, spiegherà agli studenti che non vorranno proseguire negli studi, quali opportunità offre l’accesso al microcredito”.

Alla sottoscrizione è seguito un incontro tecnico, coordinato dal dirigente del Settore URP e Stampa del Libero Consorzio, dott. Ignazio Gennaro, con i dipendenti del Libero Consorzio che si occuperanno di offrire consulenza al cittadino utente.

Infine, il già Ministro per la Funzione Pubblica, Mario Baccini, ha spiegato che l’erogazione del finanziamento è una grande risorsa per dare risposte a quella fascia di persone “diversamente bancabili” : “Per quest’ultima categoria – ha detto Baccini – lo Stato interviene grazie alla forza del microcredito per dare risposte a quanti, oggi, sono esclusi dai finanziamenti delle banche. La nostra missione – ha concluso l’ex Ministro- è quelle di individuare chi è in grado di aprire una Partita Iva ed accompagnarlo nel percorso per fare impresa”.