AGRIGENTO – Cambia temporaneamente la viabilità in via Garibaldi per consentire l’esecuzione di lavori sulla rete idrica cittadina. A renderlo noto è l’assessore al Traffico e alla Polizia locale Dario Cipolla. A partire da oggi, lunedì 19 ottobre, e fino a cessate esigenze, sarà chiuso al transito il tratto di via Garibaldi compreso tra l’incrocio con piazzetta Sinatra e quello con via Pietro Nenni. Nel tratto di via Garibaldi compreso tra salita San Giacomo e via Pietro Nenni sarà invece istituito il doppio senso di marcia, con divieto di sosta su entrambi i lati e rimozione forzata. La modifica servirà a garantire l’accesso ai residenti di via San Giacomo e delle zone limitrofe. La viabilità tornerà alla normalità al termine dei lavori.

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