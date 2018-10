Agrigento, “lanciatori seriali”: la guerra continua, elevate 15 multe in poche ore

“Lanciatori seriali”: la guerra continua. Non si ferma, ad Agrigento, la ricerca a chi abbandona in strada i rifiuti grazie agli appostamenti della speciale squadra della polizia municipale. Sono state 15, in poche ore, le multe elevate, da 600 euro ciascuna così ripartite: sette in viale Sicilia, una in via Verdi, una in contrada Kaos, una via San Leonardo, una in via Toniolo, tre nella centralissima via Imera e una in via Madonna degli Angeli.

Un fenomeno, quello dell’abbandono dei rifiuti, che non si arresta nonostante multe salate e controlli.