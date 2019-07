Agrigento, ladri non trovano nulla e danneggiano villetta

Ladri in azione in contrada Petrusa, tra Agrigento e Favara: ignoti sono riusciti ad entrare all’interno di una villetta forzando una finestra. Una volta dentro hanno ispezionato la casa alla ricerca di oggetti di valore che, evidentemente, non erano presenti.

A mani vuote i ladri hanno deciso di divertirsi in maniera alternativa mettendo a soqquadro l’intera abitazione e devastandone le stanze.

Sul posto gli agenti della sezione Volanti che hanno passato le indagini ai colleghi della Squadra Mobile di Agrigento.