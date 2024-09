Hanno approfittato della zona praticamente deserta nelle ore notturne, per mettere a segno un furto in in un negozio di telefonia di via via Giovanni XXIII ad Agrigento, ma gli è andata male. Sono stati scoperti e bloccati. Si tratta di due disoccupati, rispettivamente di 36 e 32 anni, denunciati in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di tentato furto in concorso.

L’incursione è stata messa segno l’altra notte. I due si sono aperti un varco dalla porta d’ingresso dell’esercizio commerciale, riuscendo a penetrare all’interno del negozio. Con l’utilizzo di arnesi da scasso hanno forzato la vetrina dove c’era la merce esposta, e a quel punto hanno arraffato un paio di telefonini, credendo di farla franca.

Sono stati notati, per loro sfortuna, da una gazzella dei carabinieri della sezione Radiomobile, in quei momenti in servizio di perlustrazione del centro cittadino. I militari dell’Arma, sono immediatamente intervenuti. I due vistisi scoperti e presi di sorpresa, non hanno accennato alcuna resistenza. Sono stati identificati e denunciati. I prodotti rubati sono stati già riconsegnati al commerciante.