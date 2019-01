Agrigento, ladri in azione, rubati oro e gioielli da un’abitazione

Furto in una villetta di Montaperto, frazione di Agrigento. Ignoti, approfittando dell’assenza della proprietaria uscita di casa per andare a cena, sono riusciti ad entrare all’interno dell’immobile portando via numerosi oggetti in oro: bracciali, collane, anelli e altro ancora

Come se avessero agito a colpo sicuro, sapendo che proprio in quel momento la proprietaria – una giovane agrigentina – si trovasse fuori di casa e, ancora, come se sapessero quasi certamente la presenza di tutti quei gioielli.A fare l’amara scoperta è stata la proprietaria, una donna di 32 anni, di Agrigento, a cui non è rimasto altro che chiamare i carabinieri. I Militari hanno effettuato un sopralluogo ed effettuato accertamenti utili all’avvio delle indagini.