Agrigento, la visita del Capo della Polizia Gabrielli [FOTO]

Ad Agrigento, nella Valle dei Templi, è arrivato questo pomeriggio il Capo della Polizia, Franco Gabrielli. Il massimo dirigente è intervenuto a Villa Aurea nell’ambito della manifestazione “Polizia di Stato, la memoria come valore”.

Gabrielli ha reso omaggio alla teca “Quarto Savona 15”,

Il capo della Polizia ha fatto visita alla teca dell’automobile blindata dei tre poliziotti Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, e Vito Schifani, morti vittime della strage di Capaci, e la mostra fotografica “Frammenti di memoria”. Poi, alle ore 16:45, nel Giardino dei Giusti, nei pressi del tempio della Concordia, è stata scoperta una stele in memoria delle vittime delle stragi di Capaci e via D’Amelio. Infine, al Teatro Pirandello, in serata, si svolgerà un concerto della Banda musicale della Polizia di Stato.