Agrigento, Pro Loco organizza la festa della donna

Una nuova collaborazione tra la Pro Loco e gli istituti scolastici Agrigentini. Dopo il riuscito carnevale del Mandorlo, che tanti consensi ha raccolto nell’opinione pubblica, domani una nuova iniziativa è in programma in occasione della ricorrenza dell’ 8 marzo . L’istituto scolastico Agrigento Centro scende in campo contro la violenza sulle donne. Un flash mob verrà proposto alle 10 a Piazza Cavour, alle 12 a Porta di Ponte e alle 13 in piazza Pirandello, davanti al palazzo comunale. Protagonisti della manifestazione ancora una volta sono gli alunni della scuola secondaria che, con questa iniziativa, vogliono sensibilizzare la cittadinanza contro una tematica tristemente attuale e oggetto delle cronache quotidiane.“ Le donne, affermano i ragazzi, non sono un danno, ma danno la vita”.L’iniziativa è stata voluta e portata avanti dal Dirigente Scolastico dell’istituto “Agrigento Centro” professoressa Anna Gangarossa, condivisa dal corpo insegnanti e dai genitori degli alunni e sostenuta dalla Pro Loco che invita gli agrigentini a partecipare per dare un segnale di condivisione dell’importante messaggio lanciato dai giovani.