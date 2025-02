Il Comune di Agrigento ha avviato la procedura per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo polivalente “Palestra Distrettuale”, situata tra via dei Normanni e Piazzale Ugo La Malfa. Questa decisione, formalizzata con la determinazione n. 514 del 20 febbraio 2025, mira a promuovere l’attività sportiva e ricreativa, con particolare attenzione ai giovani in età scolare.

La “Palestra Distrettuale” è una struttura di proprietà comunale, recentemente oggetto di interventi di completamento e adeguamento. Nel giugno 2024, una conferenza dei servizi ha verificato la conformità delle opere realizzate, propedeutiche al rilascio della SCIA e all’apertura definitiva della struttura. Gli assessori Gerlando Principato e Gerlando Piparo hanno sottolineato l’importanza di tali interventi, che hanno trasformato l’impianto da “eterna incompiuta” a realtà funzionale dopo molti anni di attesa.

La gara avrà un valore di oltre 900mila euro per un affidamento di almeno 9 anni, con un canone mensile a base d’asta di circa 1200 euro.

La concessione prevede una durata di nove anni con un canone annuo a base d’asta di €22.974,00, soggetto a rialzo.

La procedura di gara sarà condotta tramite procedura aperta sulla piattaforma telematica del Comune di Agrigento, con aggiudicazione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il dirigente del Settore I, Avv. Antonio Insalaco, è stato designato come Responsabile Unico del Procedimento per questa iniziativa.

L’obiettivo principale dell’amministrazione comunale è valorizzare la “Palestra Distrettuale” come centro di aggregazione sportiva e culturale, offrendo alla comunità uno spazio adeguato per attività agonistiche, manifestazioni culturali e spettacoli, con una capienza di 1.400 posti a sedere.Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione degli impianti sportivi comunali, che include anche l’affidamento in gestione di altre strutture, come il complesso sportivo al Villaggio Mosè e lo stadio Esseneto.

Per ulteriori dettagli sulla procedura di gara e per accedere alla documentazione completa, gli interessati possono consultare la piattaforma telematica ufficiale del Comune di Agrigento

